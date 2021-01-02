РИАМО – 2 янв. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране от коронавирусной инфекции привились более 800 тысяч человек, в регионы поступило более 1,5 миллионов доз вакцины, сообщает ТАСС.

«С учетом всех данных провакцинированы более 800 тысяч человек», — сказал Мурашко.

Он добавил, что в регионы поступило более 1,5 миллионов доз вакцины. Министр подчеркнул, что вакцинация идет активно.

В России с начала пандемии выявили 3 212 637 случаев коронавируса, скончались 58 002 человека с инфекцией, выздоровели после Covid 2 599 035 пациентов. ​

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Текстовая трансляция

2 ЯНВАРЯ

- Свыше 800 тыс человек привились от Covid‑19 в России. В регионы поступило более 1,5 миллионов доз вакцины.

- Сертификат о вакцинации от Covid‑19 теперь можно получить на портале госуслуг. Функционал по выдаче сертификатов начал работу 1 января.

- В столице за одни сутки выздоровели после прохождения лечения после коронавируса 6107 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809.

- За сутки в России зарегистрировали 26 301 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 564 больных. В Москве - 5 452.

- Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы.