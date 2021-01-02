РИАМО – 2 янв. В микрорайоне Южный двое человек устроили «магическую дуэль», используя в качестве волшебных палочек фейерверки, видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Дуэль Гарри Поттера и Волан-де-Морта. Подмосковная версия. Экспеллиармус Балашихиус», — говорится в сообщении.

В ролике видно, как двое молодых людей, голых по пояс, стоят на улице и по очереди запускают друг в друга фейерверки. Вокруг «дуэлянтов» собралось много зрителей. Некоторые прохожие, наоборот, постарались поскорее покинуть место «дуэли». После запуска пиротехники улица заполнилась дымом от фейерверков.

Автор видео активно подбадривал «дуэлянтов», а также уточнил, что все происходит в микрорайоне Южный. ​