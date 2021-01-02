РИАМО - 2 янв. Благодаря открытым участкам ЦКАД-1, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, жители Домодедова могут добраться до Симферопольского шоссе за 30 минут, при этом больше не нужно делать крюк через МКАД, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Помимо этого, намного быстрее можно доехать из Наро-Фоминска до Калужского шоссе.

«Участок ЦКАД-1 проходит по территории городских округов Домодедово и Наро-Фоминский, а также новой Москвы. Протяженность дороги - 49,5 километров», — говорится в сообщении.

На ЦКАД-1 открыты участки от М-4 «Дон» до пересечения с А-107 в районе М-2 «Крым» и от Калужского шоссе до развязки на пересечении А-107 в районе деревни Лисинцево. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2021 года.

Трасса соединит крупные вылетные магистрали Москвы – Симферопольское (Варшавское), Калужское и Киевское шоссе. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час.

Плата за проезд взимается по технологии «Свободный поток». Стоимость проезда от развязки на Калужском шоссе до развязки на пересечении А-107 в районе деревни Лисинцево для легковых машин составляет 41,5 рубля по транспондеру, 50 рублей - наличными или банковской картой.

Стоимость проезда от Каширского до Симферопольского шоссе для легковых машин составляет 55 рублей по транспондеру, 65 рублей - наличными или банковской картой.

Для грузовых машин, в зависимости от категории, стоимость проезда по транспондеру составляет от 80 до 170 рублей, а без транспондера – от 95 до 200 рублей. Более подробно тарифы можно посмотреть на сайте roadckad.ru/pay.php.

На ЦКАД-1 построили четыре транспортные развязки, 24 путепровода, две эстакады, 14 мостов и девять пешеходных переходов в разных уровнях.