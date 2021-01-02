РИАМО - 2 янв. Поклонники актера Владимира Коренева скорбят в соцсетях из-за его смерти, они вспоминают о ролях артиста и его самой известной роли – Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия».
Пользователь Изабелла Фокс написала стихотворение, посвященное знакомству с актером на борту самолета. По ее словам, во время совместного полета Коренев рассказал ей о съемках фильма «Человек-амфибия».
«Уплыл от нас человек-амфибия в далекий-далекий океан! А мы будем помнить и любить его всегда!» — поделилась Олеся Букина.
Пользователи соцсетей также поблагодарили Коренева за все его роли.
Некоторые поклонницы актера написали, что были влюблены в него.
«Талант – да, несомненно, но красота неземная, подводная. Нет, скорее, морская, как будто вышел из моря. Если бы не Коренев, то фильма этого просто не было бы. Для этого актера достаточно одной роли, чтобы о нем помнили всю жизнь - это, конечно же, наш Ихтиандр. Светлая память!» — написала Лариса Кравченко.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).
Коренев снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других. Популярность ему принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.
Коренев скончался из-за коронавирусной инфекции.
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