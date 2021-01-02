РИАМО - 2 янв. Поклонники актера Владимира Коренева скорбят в соцсетях из-за его смерти, они вспоминают о ролях артиста и его самой известной роли – Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия».

«Не стало Владимира Коренева...Светлая память. Начался новый год с новыми потерями... Ужасно… Светлая память прекрасному актеру и человеку... Еще одной звездой на небе стало больше. А на земле – меньше», — написала в «ВКонтакте» Галина Гирявец.

Пользователь Изабелла Фокс написала стихотворение, посвященное знакомству с актером на борту самолета. По ее словам, во время совместного полета Коренев рассказал ей о съемках фильма «Человек-амфибия».

«Уплыл от нас человек-амфибия в далекий-далекий океан! А мы будем помнить и любить его всегда!» — поделилась Олеся Букина.

Пользователи соцсетей также поблагодарили Коренева за все его роли.

«Вечная память актеру-романтику. Прощайте, Владимир!» — написал в Twitter Николай Краевский.

Некоторые поклонницы актера написали, что были влюблены в него.

«Талант – да, несомненно, но красота неземная, подводная. Нет, скорее, морская, как будто вышел из моря. Если бы не Коренев, то фильма этого просто не было бы. Для этого актера достаточно одной роли, чтобы о нем помнили всю жизнь - это, конечно же, наш Ихтиандр. Светлая память!» — написала Лариса Кравченко.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).

Коренев снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других. Популярность ему принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.

Коренев скончался из-за коронавирусной инфекции.