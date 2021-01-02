РИАМО - 2 янв. Самой востребованной у пассажиров в 2020 году станцией метро стала «Комсомольская» Кольцевой линии, ранее она уже возглавляла топ станций подземки по количеству пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ей (в 2020 году – ред.) воспользовались почти 24 миллиона пассажиров», — говорится в сообщении.

При этом количество пассажиров на «Комсомольской» в 2020-м снизилось на 45% из-за пандемии.

Станция «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии метро стала самой популярной у москвичей в прошедшую новогоднюю ночь, ею воспользовались больше 24 тысяч человек.

По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает 1 место в мире. Он в первой тройке метрополитенов мира практически по всем другим показателям.