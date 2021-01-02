РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» Подольска стартовала зимняя смена для 111 детей, она продлится до 11 января, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимняя смена стартовала! В субботу, 2 января, в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» отправились на зимние каникулы 111 детей. Зимние каникулы в «Мечте» — это всегда уютная и домашняя атмосфера новогоднего праздника, украшенные елки, Дед Мороз и Снегурочка. Впереди отдыхающих ждут новогодние интересные мероприятия и сюрпризы», - говорится в сообщении.

Зимняя смена будет проходить в лагере до 11 января с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.