РИАМО - 2 янв. В Москве уже год действует программа по раздельному сбору мусора, и новогодние праздники – это повод для жителей столицы научиться разделять отходы, в связи с этим горожанам рассказали, как правильно сортировать мусор, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

К программе раздельного сбора мусора присоединились тысячи жителей мегаполиса.

«После новогодней ночи, как правило, остаются недоеденные салаты, закуски и бутерброды. Где-то 2-3 января наступает пора расстаться с остатками, чтобы не получить пищевое отравление. Любую испорченную еду, которая у вас осталась, необходимо выкидывать в серый контейнер», — говорится в сообщении.

Грязную одноразовую посуду нужно выкидывать в серый бак, но, если ополоснуть одноразовую посуду от остатков пищи и минимально просушить, тогда ее можно выкинуть в синий бак, после чего ее можно будет направить на переработку.

Новогодние елки можно сдать на утилизацию в специальные пункты приема в рамках акции «Елочный круговорот». Сдавать елку нужно без украшений. Пункты будут работать до 20 февраля.

Искусственные елки следует убрать после праздника до следующего Нового года.

Картонные коробки можно выбросить в синий контейнер, после чего их направят на переработку. Пустые пластиковые бутылки рекомендуется ополоснуть и высушить, после чего выкинуть в синий контейнер. Стеклянные осколки от разбитой посуды можно также выкинуть в синий контейнер. Из стеклянной тары могут изготовить стеклянные банки и бутылки, строительные материалы. Перед выбрасыванием осколки нужно собрать в отдельный пакет.

Подарочные пакеты лучше использовать повторно и передарить другому человеку. Такие пакеты обычно малопригодны для переработки, так как они покрыты пленкой.

Консервные банки стоит ополоснуть и высушить, после чего выбросить в синий контейнер. Пустые аэрозольные баллончики из-под искусственного снега нужно выбрасывать в синий бак.