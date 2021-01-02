РИАМО - 2 янв. Несмотря на то, что в большинстве регионов России нет ограничений на вход в храмы, пожилым верующим стоит воздержаться от их посещения на Рождество в целях безопасности в период распространения коронавирусной инфекции, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

«В каких-то приходах Русской православной церкви, находящейся в дальнем зарубежье, некоторые люди не смогут встретить Рождество в храме. Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы», - сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что рекомендуется по возможности следить за богослужением через прямые трансляции.

Рождественские богослужения в столице проведут с соблюдением всех требований против распространения коронавируса. Из храма Христа Спасителя организуют трансляцию богослужения.