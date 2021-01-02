РИАМО - 2 янв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в связи со смертью народного артиста РФ Владимира Коренева выразил соболезнования семье актера.

Коренев скончался в возрасте 80 лет из-за коронавируса.

«Не стало народного артиста России, Ихтиандра из «Человека-амфибии» Владимира Коренева... Выражаю глубокие соболезнования семье актера. Светлая память!» — написал Шапошников в Twitter.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).

Коренев снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других. Популярность ему принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИАМО, что память актера могут увековечить в столице, если такое предложение поступит в городской парламент.