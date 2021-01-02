РИАМО - 2 янв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в связи со смертью народного артиста РФ Владимира Коренева выразил соболезнования семье актера.
Коренев скончался в возрасте 80 лет из-за коронавируса.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).
Коренев снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других. Популярность ему принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИАМО, что память актера могут увековечить в столице, если такое предложение поступит в городской парламент.
Не стало Народного артиста России, Ихтиандра из «Человека-амфибии» Владимира Коренева... Выражаю глубокие соболезнования семье актера. Светлая память! pic.twitter.com/BJ0easrhUb— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) January 2, 2021
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии