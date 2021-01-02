РИАМО - 2 янв. Дорожные службы за минувшую ночь и утро очистили и обработали противогололедными материалами более 22,1 тысячи километров дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада

«На страже безопасного проезда около 1,5 тысяч единиц спецтехники и 1 859 дорожных рабочих», - говорится в сообщении.

Общественный транспорт в регионе работает в штатном режиме, несмотря на снегопад. На линии работают 8,5 тысяч автобусов по расписанию выходного дня. В приоритетном порядке дорожные службы расчищают проезд по маршрутам следования общественного транспорта.

За сутки в Московском регионе ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков. Минувшей ночью выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы.