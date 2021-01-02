РИАМО - 2 янв. Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил множество онлайн-мероприятий на время новогодних праздников, пользователи могут посетить онлайн-экскурсии или узнать больше о раздельном сборе мусора, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

«Со 2 января на страницах комплекса городского хозяйства во «ВКонтакте», Facebook и Instagram запускается проект #герои_КГХ о специалистах городских служб, которые и в праздничные дни продолжают заботиться о городе и его жителях. В небольших интервью герои рассказывают о своей работе и поздравляют горожан с Новым годом», - говорится в сообщении.

В одном из интервью сотрудник «Мосводоканала» рассказывает, почему новогодняя ночь считается одной из самых сложных для городской системы водоотведения. В других видеорассказах речь идет об Аварийно-спасательном отряде №1 и Московском авиационном центре.

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