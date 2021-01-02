РИАМО - 2 янв. Более 1,2 миллиона человек воспользовались поездами ЦППК 31 декабря, 1 января электропоезда компании перевезли почти 500 тысяч человек, сообщил РИАМО представитесь пресс-службы ЦППК.

«Самым популярным стало Ярославское направление МЖД, электропоезда на нем перевезли около 350 тысяч пассажиров. На втором месте оказалось Казанское направление МЖД, им воспользовались почти 292 тысячи человек, на третьем - Горьковское. Здесь было отправлено 232 тысячи человек», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что для удобства пассажиров в новогоднюю ночь пригородные поезда курсировали дольше.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.