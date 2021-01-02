РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в жилом доме в Орехово-Зуевском округе, в результате возгорания два человека погибли, один пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 12:17 в субботу в МЧС сообщили о пожаре в четырехэтажном многоквартирном доме 76 на улице Урицкого.

«В 12:41 – пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В 12:42 – ликвидация открытого горения. В 12:57 – ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Подмосковью, в результате пожара погибли два человека, один пострадал.

На месте происшествия работали 30 человек и 10 единиц техники.