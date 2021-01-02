РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска будут проверять воителей округа на опьянение в течение праздников, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей в период новогодних и рождественских праздников сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведут на территории обслуживания профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», - говорится в сообщении.

Злоупотребление алкоголем при вождении автотранспорта строго контролируется законом. Садиться за руль транспортного средства после употребления спиртных напитков, приема наркотических, транквилизирующих, психотропных препаратов, опасно. Эти вещества пагубно действуют на работу головного мозга, делая человека неадекватным, что несет большую опасность для состояния здоровья и жизни самого пьяного шофера, его пассажиров; пешеходов и других автомобилистов; общественной собственности.

Наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – штраф, конфискация водительского удостоверения или даже уголовная ответственность.