РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Юные жители подмосковных Люберец могут в новогодние праздники посетить мастер-классы в резиденциях Деда Мороза, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В субботу он посетил резиденцию Деда Мороза в Центральном парке культуры и отдыха. Он вручил находившимся там ребятам подарки.

«В Центральном и Наташинском парках, музейно-выставочном комплексе Люберец и всех главных культурных учреждениях поселков работают резиденции Деда Мороза. Ребята каждый день могут там встретиться со своей мечтой - познакомиться с главным волшебником и его внучкой Снегурочкой. Также можно пройти интересные мастер-классы и научиться новому»,- сказал Ружицкий.

Он добавил, что также можно написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Вход в резиденции проходит по предварительной записи, телефоны размещены на сайте администрации округа: люберцы.рф.

Ружицкий отметил, что во всех библиотеках округа также проходят выставки и мастер-классы. В каждом парке будут проходить интерактивные программы и кинопоказы, афиши размещены на сайте администрации в разделе «Зима в Подмосковье».