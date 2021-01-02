РИАМО – 2 янв. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что на сайте госуслуг заработал функционал по выдаче сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в субботу РИА Новости.

«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат», — сказал Мурашко.

Он добавил, что функционал заработал автоматически 1 января.

В Московском регионе проводится вакцинация от коронавируса. В Подмосковье масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы, кроме 7 января. Всего работает более 90 прививочных пунктов.

В Москве прививку от коронавируса можно сделать в 70 пунктах. Вакцинацию могут пройти сотрудники сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, промышленности, транспорта, энергетики, городских соцслужб, центров госуслуг «Мои документы» и представители СМИ. А также представители сферы общепита и ЖКХ, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники НКО, религиозных организаций и волонтеры, студенты, работники Стройкомплекса Москвы и жители с хроническими заболеваниями.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ЯНВАРЯ

- Сертификат о вакцинации от Covid‑19 теперь можно получить на портале госуслуг. Функционал по выдаче сертификатов начал работу 1 января.

- В столице за одни сутки выздоровели после прохождения лечения после коронавируса 6107 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809.

- За сутки в России зарегистрировали 26 301 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 564 больных. В Москве - 5 452.

- Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы.