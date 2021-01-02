РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 янв. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в турнире по уличному хоккею 4 января, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Уникальный хоккейный турнир проведем на «Зорком» 4 января. ICE STREET POND HOCKEY - без вратарей, в каждой команде - по 3 полевых игрока. Стадион разделим на 6 площадок, которые будут задействованы одновременно», - говорится в сообщении.

Турнир стартует 4 января в 10:30. Количество команд не ограничено. Максимальное число игроков в команде - 6, минимальное - 3.

Для участия необходимо зарегистрировать команду, заполнив специальную форму. Подробная информация будет направлена на электронную почту всем участникам, прошедшим регистрацию.