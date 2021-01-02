РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. В подмосковных Люберцах в субботу стартовали народные катания на льду, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Главной площадкой катания стал каток на западном поле стадиона «Торпедо» В Центральном парке.

«Сегодня погода позволила нам дать старт народным катания на льду в городском округе Люберцы. В частности, в Центральном парке есть обогреваемая раздевалка, прокат коньков и другого сопутствующего снаряжения, играет музыка», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

На катке в этот день катались сказочные персонажи - Елочка, Снегурочка, Медведь, Снеговик и символ года - Бык. Все желающие могли сфотографироваться с ними.

Также в этот день на катке прошли эстафеты на льду для учащихся спортшколы округа.

Всего в городском округе организовано 16 катков, пять из них - на стадионах «Балятино», «Торпедо», «Труд», «Урожай» и «Электрон». Все катки работают бесплатно.