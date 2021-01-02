РИАМО - 2 янв. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева свыше тысячи бригад коммунальных служб, в том числе на объектах водоснабжения и водоотведения, работают в режиме повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада.

«Более 10 тысяч специалистов коммунальных служб продолжают работать в режиме повышенной готовности, и около 4 тысячи единиц спецтехники приведены в полную готовность. Также региональным операторам области поставлена задача усилить мощности и не допустить срыва графиков по вывозу ТКО», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Московская областная аварийно-восстановительная служба в оперативном порядке завершила ревизию и подготовила к бесперебойной работе 36 единиц спецтехники, в том числе перекачивающее и другое насосное оборудование.

Жителям рекомендовали обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу из-за аварийной ситуации по погодным условиям. А если не будет выполняться график по вывозу ТКО, то жителям необходимо обратиться по горячим линиям региональных операторов, указанных на их сайтах.

За сутки в Московском регионе ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков. Минувшей ночью выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы.