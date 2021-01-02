РИАМО - 2 янв. Фотографии с места ДТП в Луховицах, в результате которого погибли три человека, опубликованы в Сети, снимки предоставило ГУ МВД России по Московской области.

На 150 километре автомобильной дороги М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе малолетний. Еще один ребенок госпитализирован.

На фото можно увидеть легковую машину, передняя часть которой полностью искорежена, грузовик, съехавший с дороги.

На снимках также можно увидеть прибывшие на место происшествия оперативные службы.

Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела в связи с ДТП.