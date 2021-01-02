РИАМО - 2 янв. Память народного артиста РФ, актера Владимира Коренева могут увековечить в Москве, если такое предложение поступит в Мосгордуму, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Коренев скончался в возрасте 80 лет из-за коронавируса.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).
Популярность Кореневу принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.
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