РИАМО - 2 янв. Память народного артиста РФ, актера Владимира Коренева могут увековечить в Москве, если такое предложение поступит в Мосгордуму, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Коренев скончался в возрасте 80 лет из-за коронавируса.

«Легенда, уникальный артист как театральный, так и кино. Наш ихтиандр. Но в определенном возрасте, видимо, организм уже не выдерживает. Я думаю, что память о нем сохранится и ее надо сохранить. Если предложение об увековечивании поступит, то мы его рассмотрим», - сказал Герасимов.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).

Популярность Кореневу принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.