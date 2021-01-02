РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Жители подмосковного Подольска смогут обращаться по вопросам ЖКХ на горячую линию во время праздников, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях оказания информационной поддержки гражданам по вопросам работы предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам качества оказания жилищно-коммунальных услуг, работы управляющей организации жители могут обратиться в праздничные дни на горячую линию комитета (администрации городского округа по ЖКХ - ред.) по телефонам: 8 (916) 565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00)», - говорится в сообщении.

Также по вопросам ЖКХ горожане могут обращаться круглосуточно в единую диспетчерскую службу по телефону: 8(496) 755-57-98.