РИАМО - 2 янв. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Луховицы, где погибли три человека, сообщила РИАМО руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

На 150 километре автомобильной дороги М5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе малолетний. Еще один ребенок госпитализирован.

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Луховицкого городского прокурора Антон Копейкин», - сказала Григорьева.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, два погибших были 1960 года рождения и девочка 2013 года рождения. В столкновении пострадал еще один малолетний ребенок. Он доставлен в ближайшую больницу.