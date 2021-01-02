РИАМО - 2 янв. Несмотря на снегопад, автобусы «Мострансавто» курсируют в штатном режиме, специалисты предприятия принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного движения автобусов, в частности, проводятся дополнительные инструктажи водителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

В субботу в Московском регионе идет мокрый снег. К уборке снега в Подмосковье привлекают дополнительные силы. За день может выпасть более 10% месячной нормы осадков.

«При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что техническая служба усилила контроль за техническим состоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования. Диспетчерские службы филиалов «Мострансавто» взаимодействуют с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

На некоторых маршрутах автобусы курсируют по фактическому расписанию. Это автобусы, которые обслуживают маршруты МАП №1 Люберец (Люберцы, Дзержинский), МАП №2 Коломны (село Лукерьино, деревня Молитвино), МАП №3 Домодедова (ЖК «Зеленая роща», село Введенское), МАП №9 Долгопрудного (поселок Лигачево).