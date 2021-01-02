РИАМО - 2 янв. Сотрудники Пожарно-спасательного центра столицы с 31 декабря по 2 января совершили 215 выездов, в ходе которых спасли девять человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В новогодние праздники более 400 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы и 170 единиц техники в усиленном режиме участвуют в обеспечении безопасности населения и территории столицы», — говорится в сообщении.

Сотрудников центра за два дня на происшествия вызвали 215 раз. Среди этих происшествий были 22 пожара, девять дорожных аварий, 170 раз спасателей вызывали для помощи социального характера.

В декабре работники центра совершили более 2160 выездов на происшествия и спасли 75 человек. 187 раз спасатели выезжали на тушение пожаров, помогали ликвидировать 130 ДТП и более 1,5 тысячи раз оказывали социальную помощь населению.