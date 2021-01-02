РИАМО - 2 янв. Отопление дома может стать причиной пожара, оборудование для обогрева зданий является второй наиболее частой причиной возгораний в жилых зданиях зимой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов», - говорится в сообщении.

Жертвами пожаров чаще всего бывают дети и пожилые жители.

Жителям Московской области напомнили, что отопительное оборудование в доме должны устанавливать квалифицированные работники.

Нужно систематически чистить бойлеры, печи, водонагревательные котлы, трубы и дымоходы в доме. Каждый год необходимо проводить профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

Перед камином в доме рекомендуется поставить стеклянный или металлический экран, чтобы искры из него не попали на пол или мебель.

«Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа. Прежде, чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас», добавляется в материале.

При приобретении электрических отопительных приборов следует отдавать предпочтение тем, которые оснащены функцией автоматического отключения. В помещении они должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов (например, постельное белье и мебель).

Отопительные электроприборы нужно выключать перед тем, как выйти из комнаты или лечь спать. Также их не стоит включать в ванной или других сырых помещениях.