РИАМО - 2 янв. Отопление дома может стать причиной пожара, оборудование для обогрева зданий является второй наиболее частой причиной возгораний в жилых зданиях зимой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов», - говорится в сообщении.
Жертвами пожаров чаще всего бывают дети и пожилые жители.
Жителям Московской области напомнили, что отопительное оборудование в доме должны устанавливать квалифицированные работники.
Нужно систематически чистить бойлеры, печи, водонагревательные котлы, трубы и дымоходы в доме. Каждый год необходимо проводить профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.
Перед камином в доме рекомендуется поставить стеклянный или металлический экран, чтобы искры из него не попали на пол или мебель.
При приобретении электрических отопительных приборов следует отдавать предпочтение тем, которые оснащены функцией автоматического отключения. В помещении они должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов (например, постельное белье и мебель).
Отопительные электроприборы нужно выключать перед тем, как выйти из комнаты или лечь спать. Также их не стоит включать в ванной или других сырых помещениях.
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