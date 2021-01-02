РИАМО – 2 янв. Из-за коронавирусной инфекции скончался народный артист РФ, исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев, сообщает «Интерфакс».

«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — сказала дочь актера Ирина Коренева. ​

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. После окончания учебы он стал членом труппы Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский).

Коренев снялся в фильмах «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других. Популярность ему принесла главная роль в фильме «Человек-амфибия» 1962 года.

Коренев также преподавал – заведовал кафедрой актерского мастерства на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.​​