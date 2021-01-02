РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 янв. В городском округе Мытищи 620 сотрудников привлекли для ликвидации последствий снегопада, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дорожные и коммунальные службы округа переведены на усиленный режим работы. Сразу после полуночи техника «Леспаркхоз» начала обработку дорог пескосоляной смесью.



«Зима нынче снежная. Снова в регион пришел обильный снегопад. Для ликвидации последствий снегопада выведено 620 сотрудников и задействовано 66 единиц техники. Акцент в уборке, конечно, на дороги, где проходит движение городского общественного транспорта, остановки и подходы к ним», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что особое внимание уделяется общественным пространствам, а также тем улицам, где обычно большой пешеходный поток. Азаров отметил, что в настоящее время 50 дворников и 5 погрузчиков «ЛПХ» проводят уборку на тротуарах и в скверах.



«Уважаемые мытищинцы, в экстренных ситуациях звоните 112 или в Единую дежурную службу ЖКХ округа 8 (495) 584-00-00. Убедительно прошу автомобилистов соблюдать скоростной режим, а пешеходов - быть внимательными и осторожными на дорогах», - уточнил глава.