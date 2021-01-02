РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 янв. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Главной, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 1 января в 16:25 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Главная, дом №9, квартира №228. В 17:40 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано шесть единиц техники и 14 человек