РИАМО - 2 янв. Семье фельдшера, погибшего в ДТП на автомобильной дороге А-108 в городском округе Серпухов, будет оказана материальная помощь, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

1 января в 5 утра на автомобильной дороге в Серпухове пьяный водитель выехал на полосу встречного движения и наехал на сотрудника ГИБДД и фельдшера скорой медицинской помощи, оказывавших помощь пострадавшим в ДТП. Фельдшер скончался. Подозреваемый задержан.

«Родственникам погибшего администрацией округа будет оказана материальная поддержка», - сказал собеседник агентства.

Прокуратура региона взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с данным ДТП.