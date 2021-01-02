РИАМО - 2 янв. В столице началась акция по сбору новогодних елок на утилизацию «Елочный круговорот», до 20 февраля будут работать более 500 пунктов приема деревьев, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Акция «Елочный круговорот» проводится в столице ежегодно с 2016 года. Ее главная цель - грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в пунктах акции принимают елки, пихты и сосны. На деревьях не должно быть новогодних украшений и мишуры. Сдать елку на утилизацию можно бесплатно.

Бирюков уточнил, что в первый год акции работал только один пункт приема, в прошлом году было уже более 400 пунктов. Тогда собрали свыше 52 тысяч елей, из них получилось 200 кубометров переработанной щепы. Щепу используют для создания экотроп и для подсыпки в вольерах.