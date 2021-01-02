РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Свыше 100 единиц снегоуборочной техники приступило к очистке улиц и дворов Подольска от снега в субботу, в оперативном порядке отрабатываются обращения жителей, поступающие на портал «Добродел» и в социальные сети, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Минувшей ночью в Подмосковье выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы. При облачной погоде днем временами будет идти снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице.

«В настоящее время на муниципальной дорожной сети округа работают 53 единицы снегоуборочной и другой вспомогательной техники, а также 36 рабочих. Проводится обработка от гололеда и очистка дорог. Продолжается работа во дворах многоквартирных домов управляющими компаниями. Задействовано 40 тракторов, 11 единиц иной специализированной техники, а также 551 дворник», - говорится в сообщении.

В оперативном порядке отрабатываются обращения жителей, поступающие на портал «Добродел» и в социальные сети.

В связи с погодными условиями жителей просят быть предельно осторожными. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковать автомобили так, чтобы не создавать помех в работе снегоуборочной техники.

В комитете по ЖКХ работает горячая линия: 8 (916) 565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00), 8 (496) 755-57-93 (с 9:00 до 18:00); единая дежурная диспетчерская служба – 8 (496) 755-57-98 (круглосуточно). По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети округа можно обращаться по телефону: 8 (925) 737-49-90 (с 9:00 до 21:00).