РИАМО - 2 янв. Из-за сильного снегопада на очистку дворов и внутриквартальных проездов в Московской области дополнительно мобилизованы дворники, работающие в составе управляющих организаций, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

На всех предприятиях ЖКХ по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжает действовать режим повышенной производственной готовности, службы не прекращают работу в оперативном режиме.

«Главное внимание в новогодние праздники уделяется уборке снега, к которой привлечены дворники, работающие в составе управляющих организаций. Они дополнительно мобилизованы на очистку дворов и внутриквартальных проездов», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

За сутки в Московском регионе ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков. Минувшей ночью выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы.