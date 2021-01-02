РИАМО - 2 янв. Несмотря на ледяные дожди, которые прошли в Подмосковье, все электросети работают в полном объеме, серьезных нарушений не было, сообщил РИАМО министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«За прошедшие двое суток в регионе прошли ледяной дождь и сильный снегопад, из-за чего произошло налипание (снега – ред.) на электросетях. Несмотря на это, сложные погодные условия не привели к серьезным нарушениям электроснабжения и долговременным отключениям электричества», - сказал Самарин.

Он добавил, что во время новогодних праздников электросетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перешли на усиленный режим работы. Все кратковременные нарушения электроснабжения в регионе устранялись менее чем за один час.

На время праздников в регионе введен режим «технологической тишины», который подразумевает полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

При этом в случае возникновения нештатной ситуации бригады и спецтехника готовы выехать на место для оперативного устранения технологических нарушений.

На круглосуточном дежурстве в компаниях находится более 700 бригад общей численностью более пяти тысяч человек. Они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения в случае необходимости.