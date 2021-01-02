РИАМО - 2 янв. В столичной подземке начали тестировать виртуальную карту «Тройка», которая позволит отказаться от карт на физическом носителе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная «Тройка», — говорится в сообщении.

Введение виртуальной «Тройки» позволит избавиться от лишних карт на физическом носителе и очередей за билетами.

Для того, чтобы произвести оплату, достаточно будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату.