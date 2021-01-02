РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 янв. Восемь детских садов планируют построить в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Восемь детских садов – в ЖК «Красногорский» (320 мест), «Ангелово Резиденц» (120 мест), ЖК «Серебрица» (250 мест), ЖК «Гранд Хилз» (80 мест), «Большое Путилково» (250 мест)», - говорится в сообщении.

Кроме того, планируют построить школы: в ЖК «Серебрица» на 825 мест и в поселке Нахабино на 550 мест.

На площадке электронных торгов опубликован аукцион на строительно-монтажные работы по достройке школы на 825 мест в Опалихе. Заключение контракта состоится в январе нынешнего года, срок окончания строительства – декабрь 2021 года.