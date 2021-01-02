РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Власти подмосковного Подольска нашли помещение под отделение «Почты России» в микрорайоне Силикатная-2, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат совета депутатов округа Михаил Чириков.

«Новогодний подарок от администрации округа для жителей микрорайона Силикатная-2 по поводу открытия отделения «Почты России». Пришел ответ от управляющего делами администрации Подольска по поводу открытия отделения «Почты России». Из ответа следует, что есть помещение по адресу: улица Профсоюзная, дом 4а для открытия отделения», - сказал Чириков.

Он отметил, что теперь необходимо дождаться согласования от АО «Почта России».