РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Подрядные организации вышли на уборку территорий микрорайона Климовск Подольска от снега, выпавшего ночью, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада.

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. В связи обильным снегопадом, прошедшим ночью на 2 января, подрядные организации проводят работы на закрепленных территориях», - говорится в сообщении.

О всех недочетах в уборке снега жители могут сообщить в комментариях к данному посту в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

За сутки в Московском регионе ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков. Минувшей ночью выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы.