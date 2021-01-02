РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 янв. Мытищинских зрителей приглашают на спектакль «Рождественский вертеп» в театр «Огниво» в новогодние и праздничные дни, сообщается на сайте администрации городского округа.

В этот год актеры театра подготовили для зрителей премьерный спектакль «Рождественский вертеп». Это традиционное кукольное представление о рождении младенца Христа и злом царе Ироде будет интересно всем – и детям от 4 лет и взрослым.

«К сожалению, традиционной игровой программы у елки с участием Деда Мороза и Снегурочки в этом году не будет. Но обещаем – главный новогодний волшебник обязательно поздравит ребятишек со сцены с наступающим праздником. Показы спектаклей состоятся 2, 3, 4, 5, 6 января по два раза в день начало в 11:00 и 14:00», - говорится в сообщении.

Забронировать билеты на спектакль «Рождественский вертеп» можно по телефону кассы 8 (495) 583-36-70. Выкуп билетов будет осуществляться непосредственно перед самим спектаклем в кассе театра.