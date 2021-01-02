РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 янв. В 2021 году в Домодедове планируют провести пять Дней доноров, соответствующий график опубликован на сайте администрации городского округа.

Ознакомиться с графиком заготовки донорской крови выездной бригадой ГБУЗ МО «МОСПК» в городском округе Домодедово в 2021 году можно по ссылке.

В соответствии с планом, 10 февраля День донора планируют провести в аэропорту Домодедово, 17 марта - в молодежном центре «Победа», 19 апреля в ООО «Телестар.Нэт», 14 сентября в аэропорту Домодедово и 13 октября в молодежном центре «Победа». Все Дни донора пройдут с 9:00 до 11:00. Планируется, что в каждом Дне донора примут участие около 50 желающих сдать кровь.