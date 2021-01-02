РИАМО - 2 янв. Городские парковки будут бесплатными в Москве 72 дня в 2021 году, для удобства водителей подготовлен специальный календарь, на котором отметили все дни бесплатной парковки в текущем году, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В 2021 году столичные парковки будут бесплатными 72 дня. Оставить машину бесплатно на всех улицах можно будет по 22 праздничным дням. В эти дни платными остаются только парковки со шлагбаумами — они продолжают работать по действующим тарифам», - сказал сказал заммэра, руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что по воскресеньям на тех улицах, где нет дневного тарифа в размере 380 рублей в час, также можно оставлять машины бесплатно.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, с тех пор ее зона несколько раз расширялась.

Платные парковки нацелены на борьбу с «хаотичным» паркованием в условиях дефицита места для авто в городе. Также они стимулируют людей пересаживаться на общественный транспорт, что благотворно влияет на экологию.