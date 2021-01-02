РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Новый торгово-пешеходный мост-конкорс может появится на железнодорожной станции Силикатная в Подольске в 2024 году, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат совета депутатов округа Михаил Чириков.

«Новогодний подарок от ОАО «РЖД» для жителей микрорайона Силикатная-2. Пришел ответ на мой депутатский запрос по поводу реконструкции моста на железнодорожной станции Силикатная. Из ответа следует, что в настоящее время в рамках инвестиционной программы «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2)» разрабатываются проектные решения по строительству нового пешеходного моста-конкорса на остановочном пункте «Силикатная», - написал Чириков.

Он отметил, что мост будет оборудован вертикальным транспортом (эскалаторными группами, лифтами), со сроком завершения в 2024 году.