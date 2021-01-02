РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 янв. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в карнавале на льду в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Все салаты съедены, фейерверки запущены - теперь самое время для активного отдыха на свежем воздухе. Второго января на стадионе «Зоркий» - яркий и незабываемый карнавал на льду», - говорится в сообщении.

С собой нужно принести необычный костюм. К примеру, персонажа из любимой сказки или мультфильма, или просто новогодний образ. Начало в 19:45. Вход в костюмах бесплатный.