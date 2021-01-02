РИАМО - 2 янв. На трассе М-5 «Урал» вечером 1 января произошло лобовое столкновение грузовой фуры и легкового автомобиля, в результате происшествия погибли три человека, включая девочку 2013 года рождения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью сообщалось, что в данном ДТП пострадали четыре человека.

«1 января на 151 километре автодороги «Урал» на территории Луховиц произошло ДТП с участием двух транспортных средств - фуры Volvo и автомобиля Ford. В результате ДТП погибли три человека - двое взрослых, оба 1960-го года рождения и девочка 2013 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в столкновении пострадал еще один малолетний ребенок. Он доставлен в ближайшую больницу.