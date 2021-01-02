РИАМО - 2 янв. В столице за одни сутки выздоровели после прохождения лечения после коронавируса 6107 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-19.

В городе за сутки подтверждено 5452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 76 пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

На вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве перед Новым годом записалось более 100 тысяч жителей, более 50 тысяч человек уже привились.

Прививку от коронавируса в Москве можно сделать в 70 пунктах вакцинации, которые открыты каждый день с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

2 ЯНВАРЯ

- В столице за одни сутки выздоровели после прохождения лечения после коронавируса 6107 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809.

- За сутки в России зарегистрировали 26 301 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 564 больных. В Москве - 5 452.

- Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы.