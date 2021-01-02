РИАМО - 2 янв. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском в субботу утром задержали и отменили 32 прилета и вылета, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Снегопад накрыл Московский регион. За сутки ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков. Минувшей ночью в Московском регионе выпало до 2 миллиметров осадков, что составляет около 5% месячной нормы.

В аэропорту Внуково задерживаются 7 рейсов. В аэропорту Шереметьево также задержано 7 рейсов. В Домодедове задержали 15 прилетов и вылетов, отменены 2.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.