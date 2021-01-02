РИАМО - 2 янв. В столице за минувшие сутки выявили 5452 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 821 128 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

За последние сутки в стране выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 447 смертей. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 3 212 637 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 пациентов.

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2 ЯНВАРЯ

- В столице за одни сутки выздоровели после прохождения лечения после коронавируса 6107 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 639 809.

- За сутки в России зарегистрировали 26 301 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 564 больных. В Москве - 5 452.

- Масштабная бесплатная вакцинация населения от Covid-19 продолжится в Подмосковье в новогодние праздники, прививочные пункты будут работать все зимние каникулы.