РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Спасатели подмосковных Люберец в ежедневном режиме замеряют толщину льда на водоемах округа, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«В ежедневном режиме специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят замеры толщины ледяного покрова на водоемах. Это делается для недопущения несчастных случаев», - говорится в сообщении.

Безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 7 сантиметров. Для сооружения катка на водоеме лед должен быть не менее 12 сантиметров, для пешей переправы - 15 и более, для проезда автомобилей - не менее 30 сантиметров.