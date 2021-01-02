РИАМО - 2 янв. По 1 миллиону рублей выиграли 15 жителей Московской области в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», Подмосковье заняло пятое место среди регионов РФ по числу новых лотерейных миллионеров, говорится в сообщении пресс-службы распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Каждый из новоявленных победителей купил билет всего за 100 рублей. Еще 11 участников из Московской области выиграли по 706 577 рублей», - говорится в сообщении.

Подмосковье заняло пятое место среди регионов России по числу участников лотереи, выигравших миллион рублей. Первое место у Москвы, там появилось 113 лотерейных миллионеров, второе место у Санкт-Петербурга — 45 лотерейных миллионеров, третье у Республики Башкортостан — 22 лотерейных миллионера.

Всего в розыгрыше миллионером стал 581 участник.