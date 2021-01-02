РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Вандалы повредили ледяные скульптуры, созданные на фестивале в сквере Поколений Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В сквере Поколений 26 декабря прошел фестиваль ледяных скульптур «Сказки планеты Земля». Кубок главы Подольска на фестивале получила работа рязанского скульптора Николая Торхова. Героиня сказки Андерсена «Русалочка» отказалась от своей жизни в море, и чтобы получить человеческую душу и любовь принца, она отдала голос за ноги.

«В Подольске ледяная Русалочка лишилась еще и руки. Виновата в этом не оттепель (28 декабря была минусовая температура), а бескультурье отдельной личности и равнодушие окружающих. Двойное ограждение и просьбы соблюдать порядок на выставке не останавливают чрезмерно любопытных людей, любителей покуражиться, испортить другим праздник. Ущерб нанесен уже нескольким скульптурам. В связи с этим в сквере Поколений усилена охрана», - говорится в сообщении.